Гимназия №8 Мурманска отмечает 55-летний юбилей

Добрые пожелания новых достижений, гордость за успехи прошлых лет и радостный смех звучали вчера в стенах гимназии №8 Мурманска.

Поздравить действующий коллектив преподавателей пришли ветераны педагогического труда, выпускники и партнеры образовательного учреждения. В торжественной обстановке прошло награждение педагогов за многолетний, добросовестный и эффективный труд. А украшением праздничной программы стали выступления талантливых учащихся.

Концерт стал хорошей возможностью вспомнить о достижениях и задуматься о будущем. Гимназия выпустила более четырех тысяч учеников, дав старт в жизни уважаемым и успешным в своей профессии людям, в Мурманске и за его пределами.

Учащиеся гимназии - активные участники городских фестивалей, соревнований и конкурсов различной направленности,они регулярно представляют Мурманск на региональных и всероссийских этапах состязаний.

В гимназии №8 реализуется более 13 программ внеурочной деятельности и 19 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной, технической, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности.

В учреждении успешно функционирует разноуровневая система обучения, основанная на сотрудничестве всех участников образовательных отношений и направленная на обеспечение разностороннего развития личности каждого ученика в соответствии с индивидуальными способностями, возможностями и здоровьем.

В этом году гимназия стала финалистом Всероссийского конкурса «Россия – мои горизонты».

Третий учебный год подряд в гимназии совместно с Пограничным управлением по западно-арктическому району ФСБ РФ реализуется единственный в России патриотический проект «Морской пограничный класс», который продолжает славные многолетние традиции движения «Юные друзья пограничников». Проект включает участие во всероссийских патриотических акциях и экскурсиях патриотической направленности в воинские части Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, на боевые и сторожевые корабли. В результате охват обучающихся дополнительным образованием составляет 95%.

На качестве образования благотворно сказывается и улучшение материально-технической базы. В рамках стратегического плана «На Севере - жить!» по программе «Арктическая школа» в здании отремонтирован кабинет биологии и столовая, а по программе «Тёплое окно» - установлены современные стеклопакеты. При поддержке социальных партнёров гимназии были отремонтированы фасад и крыльцо главного входа. Также в учреждении создано интерактивное музейное пространство.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29089&page=1