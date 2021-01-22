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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.21 09:34

Гинеколог Минздрава посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19

Замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян советует тем, кто готовится стать родителями или лечится от бесплодия, не пренебрегать вакцинацией против коронавируса.

«Надо с помощью вакцинации готовиться к беременности, чтобы предотвратить осложнения, которые могут привести и к смертельному исходу (крайне редко)»,— сообщила госпожа Адамян порталу «Стопкоронавирус.рф».

"Органы репродуктивной системы и репродуктивная функция также находятся под угрозой воздействия этой страшной, незнакомой и мутирующей инфекции. Именно предотвращение этих осложнений и является нашей первостепенной задачей. Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию", - рассказала эксперт.

Лейла Адамян напомнила о том, что в медицине много примеров, когда вакцинация проводится и при беременности с целью спасения жизни как матери, так и плода.

Эксперт Минздрава также отметила, что еще одним обоснованием вакцинации у молодых людей, находящихся в репродуктивном возрасте, является то, что заражение коронавирусной инфекцией и ее лечение могут привести к нарушению функций репродуктивной системы, а во время беременности - негативно сказаться на плоде. "То есть вирус и результат воздействия вируса не может не действовать на функцию половых органов, снижая ее, и об этом уже имеются некоторые данные литературы и наблюдения клиницистов, в том числе и наших", - пояснила Адамян.  

Адамян также рассказала, что беременность является фактором риска заболеваемости COVID-19. В частности, в группе высокого риска находятся женщины с сопутствующими заболеваниями. "Непосредственно артериальная гипертония, сахарный диабет II типа, нарушение гемостаза, осложнения при предыдущих беременностях. При этих состояниях беременность при ковиде может протекать с осложнениями, с необходимостью применения специальных тяжелых препаратов, а в тяжелых случаях может приводить к необходимости срочного родоразрешения, преждевременным родам, необходимости экстренного кесарева сечения. Все эти факторы прямо или косвенно влияют на исходы беременности и в том числе и состояние плода", - отметила она. При этом Адамян отметила, что заражение ребенка коронавирусом во время беременности невозможно.

 "Новая коронавирусная инфекция оказала катастрофическое влияние на наш жизненный уклад и среди прочего вызвала нарушение течения беременности, снизила рождаемость, увеличила число невынашиваний беременности, преждевременных родов за счет системной воспалительной реакции, тромбозов и многих других нарушений и бед, приводила к необходимости выполнения экстренного кесарева сечения в связи с тяжелым состоянием больной", - заключила эксперт.

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