«Гиперборея. Травелог» - спасибо за выставку!

В Мурманске прошла выставка картин «Гиперборея. Травелог». На ней была представлена серия работ, созданных заслуженными художниками России Андреем Захаровым, Николаем Буртовым, Андреем Селениным и Михаилом Салмовым во время пленэра в Ковдоре в рамках реализации проекта «Ковдор - столица Гипербореи». Организаторами проекта выступили правительство Мурманской области, администрация Ковдорского района и компания «ЕвроХим». Помощь в проведении выставки оказало АО «Мурманский морской торговый порт».

«Многие рассуждают, что Север серый, но это далеко не так: у нашей природы много ярких, красивых моментов, которые художники грамотно подчеркнули», - сказала на церемонии открытия заместитель губернатора Елена Дягилева.

В ходе творческой поездки художники написали 30 полотен, посвященных легендарной земле и древней цивилизации Гиперборее, а также запечатлели работу Ковдорского ГОКа. На них – живописные пейзажи Кольского полуострова, саамские мотивы, образы жителей Севера. Специалисты отметили, что работы художников отличают естественность, живость и необычайный магнетизм.

«Живописцы трудились на нашей земле больше недели. Они были поражены объёмами, масштабами ГОКа. И, что особенно приятно, изъявили желание вернуться и более детально описать в картинах наше предприятие. Мы, со своей стороны, будем этому содействовать», - сказал главный инженер Ковдорского ГОКа Алексей Данилкин.

«Мы благодарим правительство Мурманской области, руководство Ковдорского района и нашего надёжного партнера компанию «ЕвроХим» за столь интересную выставку. Она позволяет увидеть замечательные пейзажи и, что немаловажно для нас, производственные зарисовки», - сказал коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Доценко.

После экспозиции в Мурманском областном художественном музее картины отправились в Москву, где будут представлены в Галерее искусств Зураба Церетели.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248626%2Fwall-149919532_2484