«Гиперборейский травелог»: художники-импрессионисты напишут серию картин о Ковдоре в рамках уникального проекта

В Ковдоре стартовал уникальный проект «Гиперборейский травелог»: известные мастера живописи совершают творческое путешествие по Кольскому полуострову и впоследствии создадут уникальную серию картин о легендарной земле и древней цивилизации Гипербореи.

Для участия в проекте в регион прибыли заслуженные художники России, яркие представители русской школы живописи Андрей Захаров, Николай Буртов, Михаил Салмов и Андрей Селенин

Травелог – жанр, описывающий путешествие в разных видах искусства. Гиперборейский травелог позволит передать невероятную палитру красок русского Севера с помощью приглашённых для этого проекта художников.

В качестве точек пленэров выбраны живописные окрестности Ковдора: мастера уже побывали рядом с бурлящей, стремительной рекой Кох, волонтерский приют «Лапушка», где жисут собаки-отказники породы хаски и северные олени, а также посетили промышленную площадку Ковдорского ГОКа.

Заслуженный художник России Николай Буртов отметил: «Я впервые на Севере и люди здесь открытые и приветливые, а атмосфера «рабочего» города уникальна – она позволяет сделать новые художественные открытия».

Как сообщает региональное Министерство культуры, за несколько дней пленэров уже создано около десятка картин в стиле русского постимпрессионистического экспрессионизма.

«Уникальное освещение Севера преображает землю, создавая особый заполярный эффект, исключительную световоздушную и цветовую среду зимних мотивов», – подчеркнул член Союза Художников России Андрей Селенин.

Живописцы также проведут ряд тематических мастер-классов в детской школе искусств. Их участниками станут юные и взрослые художники-любители Ковдора.

По итогам проекта откроются выставки работ в Ковдоре, Мурманске и позднее – в Москве.

Фото Александра Шворнева.