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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 16:30

Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования имеет дальность полёта до 1500 км

Об этом в репортаже для телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия-1» сообщил командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль.

«Стрельба будет вестись на расстояние от 1000 до 1500 км. Если взять тысячу км и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полёта 580-620 секунд», - сказал он, предваряя запуск ракеты.

Пуск «Циркона» был осуществлён во второй половине февраля в ходе учений стратегических сил сдерживания. Как следует из репортажа, была поражена морская цель на дальности до тысячи километров. Пуск выполнялся из акватории Баренцева моря.

Также он сообщил, что внешний вид гиперзвуковой ракеты «Циркон» является одним из секретных параметров. «Вот под этой крышкой универсальной пусковой установки и находится секретный гиперзвуковой «Циркон». Даже внешний вид его - это пока строжайшая тайна. Зная размеры пусковой шахты, можно с уверенностью судить только о габаритах ракеты. Её длина - около девяти метров, диаметр - 60 сантиметров», - сказал командир.

По его словам, ракету «Циркон» он сам видел только во время запуска, когда в клубах дыма и огня особо ничего и не разглядеть, а на фрегат «Циркон» грузят в закрытом контейнере.

«Облик гиперзвуковой ракеты, её внешний вид - это один из охраняемых параметров. Поэтому я её не видел никогда. А увидеть при старте невозможно. Невозможно при этих скоростях», - заверил Крохмаль.

Как пишет ТАСС, Минобороны РФ на время учений закрыло для судоходства значительную территорию Баренцева моря. «Пусть следят, мы не против, наоборот, они в своих информационных сообщениях скажут, что да, действительно, есть такое оружие. Россия нас не обманывает, не ведёт по ложному следу. Пусть смотрят, для этого наши учения открытые», - подчеркнул командир, говоря о наблюдателях НАТО, следящих за испытаниями по границам запретной зоны, отведенной под стрельбы.

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