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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.22 09:00

Гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» на Украине уничтожен крупный склад горючего в населенном пункте Константиновка

«Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве «живого щита» для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенного рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре.

Хотим ещё раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины, в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.

Вынужден прокомментировать слова советника офиса Украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами». Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты.

Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и, ни в коем случае, не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса и одно из них мы только что представили.

Возвращаясь к действиям российских вооруженных сил, используются не только крылатые ракеты, но и гиперзвуковое оружие. Которое абсолютно высокоточное и тоже применяется только по военным объектам.

Речь, в частности, идёт об авиационных ракетных комплексах «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные в населенном пункте Делятин, Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка, Николаевской области.

Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полёта гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут. За счёт гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено.

Особо отмечу, что комплекс «Кинжал» применяется с обычной боевой частью. Хотя специалистам хорошо известны возможности этого оружия, не только по дальности, но и по типу заряда.

Используются и другие новейшие средства поражения, а также современная авиация. Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом.

Так что не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем.

В свою очередь, хочу привлечь внимание Михаила Подоляка к действиям СБУ, формирований неонацистов и других, так называемых «специальных украинских структур», терроризирующих собственных граждан, пытающихся покинуть территорию Украины. Именно эти представители киевского режима создают ажиотаж на границе.

Детей и женщин они ещё с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых «резервистов». А на самом деле, используют, как «пушечное мясо».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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