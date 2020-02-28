Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые запустили с корабля

Осуществлены первые испытания запуска новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Тест проводили на фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков», который в январе выстрелил «Цирконом» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне. Об этом сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

В соответствии с программой госиспытаний «Циркона», в начале января текущего года «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала, сообщил один из собеседников агентства. Другой - подтвердил данную информацию, отметив, что «дальность полёта «Циркона» превысила 500 километров».

Собеседник также сообщил, что испытания «Циркона» с морских носителей в 2020 году будут продолжены. «После завершения программы испытательных пусков с борта «Адмирала Горшкова» запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок», - сказал источник.

В НПО машиностроения отказались комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.