Гиревики Северного флота стали чемпионами ВМФ

Военнослужащие Северного флота приняли участие в чемпионате ВМФ по рывку гири. В состав команды вошли восемь мужчин и одна девушка, представляющие различные воинские части флота: ракетный крейсер «Маршал Устинов», корабельный истребительный авиаполк и некоторые другие части армии ВВС и ПВО, а также части тыла, береговых войск и Кольской флотилии разнородных сил.

В соревнованиях приняли участие команды флотов, воинских частей и организаций, подчиненных главнокомандующему Военно-морским флотом, состоящие из военнослужащих – мужчин и женщин.

В чемпионате участвовали четыре мастера спорта, девять кандидатов в мастера спорта и семь спортсменов первого разряда по гиревому спорту.

По итогам турнира восемь спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, четыре гиревика получили первый спортивный разряд, 15 — выполнили второй спортивный разряд.

Наилучший результат показал представитель отдельной ракетно-артиллерийской бригады старший матрос Евгений Бережной. Он рванул двухпудовую гирю над головой 217 раз, выполнив норматив кандидата в мастера спорта в этой дисциплине. Также нормативы кандидатов в мастера спорта выполнили мичман Павел Цебро (213 повторений), младший сержант Андрей Кустов (195 повторений), лейтенант Владислав Карпов (190 повторений) и лейтенант Александр Назаров (153 повторения). Старший матрос Ольга Савелова рванула пудовую гирю 214 раз.

В результате семь спортсменов-североморцев стали чемпионами, один — «серебряным» и один — «бронзовым» призёрами.

Награды, грамоты, призы и кубки вручил подчиненным командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457268325%2Fwall-101918803_35238