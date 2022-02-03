ГИС ЖКХ упростит взаимодействие с органами соцзащиты и позволит проводить общие онлайн-собрания

Продолжается модернизация государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как сообщает Министерство строительства и ЖКХ РФ, в планах расширить функционал, обновить структуру платформы и модернизировать мобильное приложение.

В частности, проведена доработка ГИС ЖКХ для обеспечения возможности проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания. Новый формат позволит исключить возможность фальсификации результатов голосования, а также уменьшит затраты собственников на проведение таких собраний.

Появилась возможность межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты в части предоставления субсидий и компенсаций на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эта опция упростит процесс получения субсидий и компенсаций на ЖКУ. Органы социальной защиты будут получать эту информацию из ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в ближайшее время также планируется обновить мобильное приложение ГИС ЖКХ. Среди основных задач – обеспечение более удобного интерфейса, а также предоставление пользователям новых сервисов в сфере ЖКХ.