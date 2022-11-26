Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 10:30
ГК «Большой Вудъявр» стал победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт СЗФО
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, торжественная церемония вручения премии прошла в Москве. Победителей выбирали в ходе открытого народного онлайн-голосования и голосования экспертов премии.
Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» под Кировском стал победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа».
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, торжественная церемония вручения премии прошла в Москве. Победителей выбирали в ходе открытого народного онлайн-голосования и голосования экспертов премии.
Оба эти этапа прошли с 1 сентября по 15 октября.
Фото и видео: https://vk.com/narodnoetvx
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