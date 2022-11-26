ГК «Большой Вудъявр» стал победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт СЗФО

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, торжественная церемония вручения премии прошла в Москве. Победителей выбирали в ходе открытого народного онлайн-голосования и голосования экспертов премии.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» под Кировском стал победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, торжественная церемония вручения премии прошла в Москве. Победителей выбирали в ходе открытого народного онлайн-голосования и голосования экспертов премии.

Оба эти этапа прошли с 1 сентября по 15 октября.

Фото и видео: https://vk.com/narodnoetvx