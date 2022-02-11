ГК «Большой Вудъявр» в Кировске стал лидером по продолжительности горнолыжного сезона в России

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» в Кировске стал лидером по продолжительности горнолыжного сезона в России, сообщил журналистам директор ГК Антон Ставенко.

«Было 160 (дней. – Ред.), сейчас выходим на 200. Системой оснежения мы создали двухметровую ледовую подложку, которая нам позволит катать до 12 июня, если погода позволит, - приводит interfax-russia.ru слова Ставенко. - …Это будет самый (продолжительный сезон. – Ред.), если не брать в расчёт «дикий отдых» на Эльбрусе. То есть сможем эксплуатировать восемь месяцев в году».

Ранее Ставенко сообщил журналистам, что в прошлый сезон ГК «Большой Вудъявр» принял 245 тысяч человек. Планируется через пять лет при условии расширения курорта и его всесезонной работы увеличить турпоток в четыре раза до 1 млн человек в год.