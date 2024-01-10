ГК «НОРЕБО»: в новом году - новые мощности

В 2024 году ГК «НОРЕБО» (участник АСРФ) запустит склад для хранения рыбной продукции в рамках строительства рефрижераторного терминала «Ударник».

Как пишет t.me/s/fsarf_ru, строительство терминала с проектным грузооборотом 800 тысяч тонн грузов в год ведётся в с. Минькино Мурманской области. «Ударник» станет крупнейшим терминалом по перевалке рыбной продукции и комплексному обслуживанию промыслового флота на Северном морском пути. Он будет оказывать услуги по погрузо-разгрузочным работам, складированию и хранению замороженных и охлажденных грузов.

В рамках проекта запланировано строительство контейнерного терминала и автоматизированного холодильного комплекса общей ёмкостью 35 тысяч тонн единовременного хранения. Мощности на 10 тысяч тонн продукции должны быть запущены в текущем году.

Проект «Ударник» является резидентом ТОР «Столица Арктики».