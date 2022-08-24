Глава администрации Апатитов считает, что вина за детские травмы в игровой зоне целиком лежит на родителях пострадавших девочек

В течение нескольких дней в Апатитах получили травмы два ребёнка.

Глава администрации Апатитов Николай Бова считает, что вина за детские травмы в игровой зоне целиком лежит на родителях пострадавших девочек.

«Оборудование заводское, сертифицированное. Покрытие площадки мягкое, которое и спасло девочек от более серьёзных травм. Одной из девочек 9 лет, другой – ещё меньше. Они должны быть под надзором родителей», - рассказал он ИА «СеверПост».

По словам главы администрации, в этой большой игровой зоне играет очень много детей. На входе – плакат с правилами пользования игровым оборудованием.

Николай Бова рассказал, что до окончания всех работ по оборудованию игровой зоны на улице Дзержинского качели и карусель, на которых травмировались дети, демонтированы.

Их вернут на место, когда будет сдаваться весь игровой комплекс. Кроме того, градоначальник пообещал поставить на территории несколько дополнительных плакатов с правилами.

Фото: https://severpost.ru/read/140610/