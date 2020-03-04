Глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл приём граждан

Основными проблемами, которые беспокоят людей, остаются ЖКХ, капитальный ремонт домов и вопросы медицинского обслуживания. Кроме того, мурманчане обращаются с конкретными предложениями.

– Мурманчан интересуют вопросы переселения из аварийного жилого фонда. Это одна из основных тем. Реализация федеральной программы по переселению из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - очень востребованная цель. Ещё мы рассматриваем вопросы по коллективным жалобам. Например, для жителей микрорайона Абрам-Мыс о переносе остановочного комплекса ради удобства мурманчан, – отметил Евгений Никора.

Приём по личным вопросам мурманчан в администрации города Мурманска, глава администрации проводит раз в месяц.