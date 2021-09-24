Глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с представителями студии Артемия Лебедева

Во время общения стороны обсудили разработку дизайн-кода заполярной столицы.

В настоящий момент существует несколько основных направлений для внедрения стандартов комплексного развития территории Мурманска: ограждения, остановочные комплексы, развитие транспортно-дорожной инфраструктуры.

По задумке команды студии, дорожные ограждения, которые необходимы в черте города, должны быть не только безопасными. Надо предусмотреть их интеграцию в городское пространство, при этом максимально передать колорит заполярной столицы.

Отдельно стороны обсудили остановочные комплексы в Мурманске. В настоящее время идёт активная замена старых конструкций. Планируется разработать ещё несколько проектов: размер остановок будет зависеть от места их установки, интенсивности и количества пассажирского транспорта. Дополнительно, проекты будут учитывать потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё одним важным моментом станет разработка рекомендаций по оформлению фасадов зданий: размещению рекламы, информации, подсветки и так далее.