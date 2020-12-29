Глава администрации города Мурманска превратился в Деда Мороза

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера поздравил детей с наступающим Новым годом и Рождеством. Для того, чтобы вручить подарки, было принято решение лично приехать домой к юным мурманчанам. Некоторые из них являются победителями разного рода творческих конкурсов, спортивных соревнований, региональных и всероссийских школьных олимпиад и научных конференций.

Также Евгений Никора поздравил многодетные семьи, в которых воспитывается больше всего детей. Одна из таких семья Десяткиных. Здесь подрастает девять ребят.

– В этот непростой год особенно важно подарить новогоднее настроение нашим юным друзьям, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Мне очень приятно быть частью детского новогоднего чуда.

Поздравления от главы администрации сегодня принимали дети из 7 мурманских семей. Всего же в этом году новогодние подарки получили 3200 маленьких мурманчан. В это число вошли ученики, которые являются победителями школьных олимпиад, творческих конкурсов и имеют достижения в спорте.