Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 10:00
Глава администрации города Мурманска приглашает на онлайн-встречу
В четверг, 23 сентября, в 18.00 состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Мурманска.
Трансляция будет вестись: в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм»; в официальной группе администрации города Мурманска «ВКонтакте».
Для того, чтобы задать вопрос заранее, можно оставить комментарий под постом по ссылке: https://vk.com/wall573911313_7303.
Во время трансляции сообщения будут приниматься в личных сообщениях в аккаунтах главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» и «ВКонтакте».
Комментарии
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