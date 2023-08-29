Глава администрации города Мурманска принял участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»

Перед началом нового учебного года в России проходит благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Партия «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране.

Собранные вещи адресно передаются детям из малообеспеченных и многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, а также детям участников СВО. Участниками акции в России станут около 200 тысяч детей.

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вручил юным мурманчанам рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

— Надеюсь, что ребята порадуют нас успехами в учёбе и достижениями, а их школьные дни будут наполнены новыми знаниями и открытиями, — отметил глава администрации города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, ранее в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу» также приняли участие депутаты горсовета Любовь Лычкина, Наталья Найденова и Елена Сердюк.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25611&page=1