Глава администрации города Мурманска проверил качество уборки городских территорий после снегопада

В период сильных снегопадов сотрудники ММБУ «Управление дорожного хозяйства» работают в усиленном режиме. Вчера качество уборки дорог в областном центре проконтролировал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— В зимнем содержании городских территорий задействовано порядка 170 единиц техники учреждения и подрядных организаций. Помимо дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов внимание уделяется лестницам, пешеходным переходам и площадкам остановки общественного транспорта. На участках, недоступных для механизированной уборки, в среднем в сутки занято 120 рабочих, — рассказал Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, за зимнее содержание дорог и магистралей, вывоз снега, устранение зимней скользкости проезжей части, содержание лестниц, остановочных площадок и тротуаров отвечает ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Снег, вывезенный с городских территорий, отправляется на специализированные площадки по временному складированию. Сейчас они работают в штатном режиме.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26485&page=1