Глава администрации города Мурманска строго контролирует ход дорожных ремонтов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках рабочего объезда глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил, как завершается ремонт дороги на улице Шабалина.

Реконструкция объекта идёт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также в рамках ремонта «большими картами» был обновлён участок дороги от улицы Шабалина до дома №40а по улице Героев Рыбачьего.

— Реализация национального проекта в городе находится на завершающей стадии, — отметил Юрий Сердечки. — На улице Шабалина подрядная организация закончила работы по укладке верхнего слоя проезжей части. В скором времени объект будет полностью готов. Сложности с ремонтами дорог мы наблюдаем на некоторых объектах в Ленинском округе. На предыдущем выезде мы акцентировали внимание на том, что мы расторгаем контракт с подрядчиком, который не успел завершить работы на пяти участках в положенные сроки.

Далее глава администрации проверил, как отремонтировали проезд от улицы Бочкова до дома №16 по улицы Достоевского.

Было отмечено, что ремонт сделан вовремя, а главное — с надлежащим качеством.

Напомним, что всего в этом году помимо реализации национального проекта отремонтировали 6 проездов «большими картами».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23291&page=1