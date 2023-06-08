Глава администрации города Мурманска встретился с жильцами дома, пострадавшего от пожара

Вчера в Мурманске состоялась встреча жильцов дома 45 по ул. Пригородной, пострадавшего от пожара 25 мая этого года, с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным.

Напомним, в результате пожара погиб один человек, огнём повреждена крыша на общей площади 300 кв. метров. и 200 кв. м.етровперекрытия. Проживание в 16-квартирном доме невозможно.

О необходимости нахождения в пункте временного размещения заявили 13 человек. Все они находятся по адресу: г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 5/3.

26 мая начался приём заявлений от граждан на получение жилья из маневренного фонда. С заявлениями о предоставлении жилых помещений обратились 13 семей, восемь из которых уже дали согласие на вселение. Две семьи в процессе осмотра, ещё двум помещения подбираются.

Собственникам квартир будет оказана дополнительная поддержка в виде единовременной выплаты на первоочередные расходы в размере 100 тысяч рублей, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25133&page=1