Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин получил диплом Правительства РФ за лучшую муниципальную практику

В рамках первого общероссийского форума «Малая родина — сила России», который проходит на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, вчера состоялось торжественное награждение по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» в пятерке победителей оказался Мурманск. Награду получил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

«Сегодня цифровая трансформация имеет особое значение, она обеспечивает более тонкую коммуникацию с людьми, сокращает время отклика, улучшает понимание у всех уровней власти тех потребностей, которые волнуют северян. В нашу муниципальную практику вошли несколько проектов. Это порталы «Наш Север», «Транспорт Севера», «Молодая Арктика» и другие», – отметил Юрий Сердечкин.

50 призовых мест было распределено в пяти номинациях.

В первом общероссийском форуме «Малая родина — сила России» делегацию Мурманской области представляет первый заместитель губернатора Оксана Демченко, 21 глава муниципальных образований и администраций, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

«Правительство Мурманской области ведет системную работу по поддержке наших муниципалитетов. Из регионального бюджета в 2024 году на эти цели будет направлено более 42 млрд рублей. Это касается поддержки в самых различных направлениях – образование, спорт, культура. Также мы поддерживаем муниципалитеты в обеспечении выплаты зарплат на необходимом уровне. У нас реализуется достаточно много инфраструктурных и системных проектов, которые позволяют муниципалитетам создавать комфортные условия для наших жителей. Например, такие проекты, «СОПКИ» и «СОПКИ. СПОРТ», а также программа кадрового сопровождения переезжающих в Мурманску область «Курс на Север», губернаторская программа «На Севере – твой проект», в рамках которой будут обустроены детские и спортивные площадки по всей территории Мурманской области. Это работа ведётся системно, и она касается всех сфер жизни в нашем регионе», – подчеркнула Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, основная задача форума — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы в России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

В рамках деловой программы выделены три основных тематических трека: «Сила в людях», «Сила в развитии», «Сила в традициях». В качестве экспертов на площадках выступают руководители федеральных ведомств, крупных отечественных корпораций, общественных институтов.

Общероссийский форум «Малая родина — сила России» проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26496&page=1