Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин поздравил семейные пары с Днём семьи, любви и верности

В мурманском ЗАГСе состоялось бракосочетание молодых мурманчан Даниила и Алины Минкиных. Вторая пара - Вячеслав и Раиса Урванцевы - в этот праздничный день в торжественной обстановке семья отметила золотой юбилей совместной жизни.

- Радостные лица мурманчан, проживших в мире и согласии столько лет, вызывают искреннее восхищение! - сказал Юрий Сердечкин. - Поздравляю все мурманские семьи с праздником и желаю счастья, взаимного доверия, уважения и, конечно любви!

Как сообщает администрация города Мурманска, в отделе ЗАГС областного центра с особой торжественностью чествуют пары, которые прожили в счастливом союзе долгие годы - серебряных (25 лет) и золотых (50 лет) юбиляров. Запись на проведение торжества ведётся за месяц до даты свадьбы. Для этого необходимо обратиться в отдел ЗАГС города Мурманска или получить консультацию специалиста по телефону 25-24-26.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25308&page=1