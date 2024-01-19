Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в открытом диалоге с сотрудниками ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

Сотрудники ММБУ «Управление дорожного хозяйства» озвучили интересующие их вопросы. В частности, они касались условий труда и увеличения заработной платы.

Кроме того, на встрече речь зашла о состоянии специализированной техники. Парк с машинами постоянно обновляется.

«Сегодня на предприятие поступил новый экскаватор-погрузчик «ELAZ-880» с автоматической трансмиссией. Одна такая машина уже эксплуатируется и показала себя с лучшей стороны. На днях ожидается поступление шести навесных шнекороторных снегоочистителей на трактор МТЗ», - отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, в конце 2022 года, в том числе на средства гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» получило 37 единиц специальной уборочной техники, что существенным образом позволило улучшить качество уборки города.

На сегодняшний день на балансе предприятия находится 242 единицы техники.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26522&page=1