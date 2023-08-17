Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин провёл приём граждан

Большинство вопросов мурманчан касались жилищно-коммунальной сферы.

Жительница дома №4 по Северному шоссе жилого района Росляково обратилась с просьбой о переносе контейнерной площадки ближе к дому. Также она предложила рассмотреть возможность изменения прохода учащихся к МБОУ г. Мурманска «СОШ №3».

Глава администрации принял решение включить указанный адрес в план рабочих объездов на ближайшее время.

Обеспокоенность вопросом смены управляющей компании и состоянием придомовой территории выразила жительница дома №62 по проспекту Героев-североморцев.

Юрий Сердечкин отметил, что после завершения необходимых процедур и принятия земельного участка с неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия в муниципальную собственность, будет решён вопрос о ремонте проезда и водоотводных систем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25538&page=1