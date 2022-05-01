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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.22 12:00

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил готовность техники к весенне-летнему периоду в ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

К уборке города специалисты учреждения подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме от смёта и талого снега.

– Работники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведут свою работу во всех административных округах города Мурманска в круглосуточном режиме, – отметил Юрий Сердечкин. – После зимнего периода необходимо оперативно привести в порядок почти 4 миллиона квадратных метров улично-дорожной сети. Накануне главного праздника нашей страны особенно важно сделать масштабную уборку, чтобы Мурманск был готов к Дню Победы.

За зимний период с улиц города вывезли свыше 1 млн 245 тысяч 422 кубометров снега. С начала весеннего периода вывезено 437 тысяч 807 кубометров снега и 1422 кубометров смёта.

На ручной уборке территорий города Мурманска ежедневно задействованы от 125 до 135 человек, а для механизированной очистки территории выходят более 100 единиц техники.

– Необходимо серьёзно заниматься вопросом обновления парка техники городского дорожного предприятия и улучшением условий труда для работников, – подчеркнул глава администрации.

Весной основная задача «Управления дорожного хозяйства» – уборка пыли и песка, оставшегося после зимней подсыпки. На улицы города выходят подметально-уборочные машины, предназначенные для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров.

Фото:  https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22292&page=1

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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