Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил готовность техники к весенне-летнему периоду в ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

К уборке города специалисты учреждения подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме от смёта и талого снега.

– Работники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведут свою работу во всех административных округах города Мурманска в круглосуточном режиме, – отметил Юрий Сердечкин. – После зимнего периода необходимо оперативно привести в порядок почти 4 миллиона квадратных метров улично-дорожной сети. Накануне главного праздника нашей страны особенно важно сделать масштабную уборку, чтобы Мурманск был готов к Дню Победы.

За зимний период с улиц города вывезли свыше 1 млн 245 тысяч 422 кубометров снега. С начала весеннего периода вывезено 437 тысяч 807 кубометров снега и 1422 кубометров смёта.

На ручной уборке территорий города Мурманска ежедневно задействованы от 125 до 135 человек, а для механизированной очистки территории выходят более 100 единиц техники.

– Необходимо серьёзно заниматься вопросом обновления парка техники городского дорожного предприятия и улучшением условий труда для работников, – подчеркнул глава администрации.

Весной основная задача «Управления дорожного хозяйства» – уборка пыли и песка, оставшегося после зимней подсыпки. На улицы города выходят подметально-уборочные машины, предназначенные для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22292&page=1