Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ на объектах спортивной инфраструктуры областного центра

В Первомайском округе города-героя продолжается реконструкция стадиона «Юность» на улице Героев Рыбачьего, 8. Здесь подрядчик ведёт устройство щебеночного основания. Объект станет полноценной базой для тренировок учащихся МАУ СШ №6.

Проектом предусмотрены покрытие искусственной травой для занятий футболом и три беговые дорожки по периметру спортивного поля также со специальным покрытием.

Вторым объектом в рамках рабочего объезда стало футбольное поле МАУ ГСЦ «Авангард» на улице ул. Адмирала флота Лобова, 51.

— Реконструкция территории была приостановлена в 2019 году. Год назад принял решение о выполнении поэтапных работ по благоустройству. В 2023 году мы возобновили работы. На подготовленное основание сейчас укладываем геотекстиль и искусственную траву, — рассказал Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25234&page=1