Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с депутатами проверил ход работ на проспекте Кольском

На участке от улицы Морской до улицы Капитана Пономарева подрядчик завершает устройство выравнивающего слоя и бортовых камней. Помимо проезжей части, здесь будет обновлен тротуар. Общая площадь запланированных работ составляет около 17 квадратных метров.

— Начали ремонтные работы существенно раньше, чем обычно, — отметил Юрий Сердечкин. — Сделать это нам позволили благоприятные погодные условия и оперативная мобилизация подрядных организаций. На некоторых участках наших дорог, например, на улице Планерной и улице Карла Маркса от 60 до 70 процентов всех работ выполнены.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 18 участков улично-дорожной сети города общей протяжённостью более 14,3 километров. На 13 из них работы уже начались.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25092&page=1