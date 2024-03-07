Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в ходе традиционного объезда оценил ход строительства трёх крупных объектов города-героя

Два из трёх зданий возводятся в рамках президентских нацпроектов и стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Центр культурного развития на улице Аскольдовцев — одно из мероприятий нацпроекта «Культура». Сейчас здесь идёт сборка армокаркаса стен и монтаж опалубки.

В рамках нацпроекта «Образование» строится школа на 500 мест на улице Советской. Новое здание необходимо, чтобы разгрузить смены в образовательных учреждениях соседних микрорайонов. Помимо современных классов здесь появятся стадион, два спортзала, актовый зал, будет оборудован лифт для маломобильных категорий северян.

— Сейчас на объекте подрядчик выполняет кладку кирпичных стен и перегородок, монтирует плиты перекрытий, устанавливает системы теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения. Приступили к работам по устройству фасада, — рассказал Юрий Сердечкин.

В доме, который возводится на улице Успенского, будет 128 квартир. На сегодняшний день готовы первые этажи четырех секций, почти завершена укладка стен второго этажа второй секции.

Как сообщает администрация города Мурманска, квартиры в будущем доме уже выкуплены муниципалитетом и предназначены для мурманчан, ожидающих переселения из аварийного жилого фонда, и детей-сирот.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26868&page=1