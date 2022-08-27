Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках рабочей поездки проверил, как школы и детские сады готовы к новому учебному году

В рамках проекта «Arctic schools» в этом году ремонтировали спортивные залы и учебные классы, группы для дошколят и школьную столовую, а также благоустраивали территории учреждений.

– В школе №56 появился ресурсный класс «Школа — территория для всех!», – сказал Юрий Сердечкин. – Новое помещение позволит обеспечить всем детям, независимо от их особенностей, равные возможности для саморазвития. Здесь смогут обучаться дети с расстройствами аутистического спектра или другими ментальными нарушениями.

Далее глава администрации посетил детские сады №131, №157. Там в рамках проекта был сделан ремонт групповых помещений. Затем – детский сад № 96, где провели благоустройство прилегающей территории и установили новую детскую площадку. Также Юрий Сердечкин оценил новый кабинет биологии в гимназии №8 и ремонт столовой в гимназии №7. В Кадетской школе проверил ремонт спортивного зала, а в Мурманском международном лицее – танцевального.

– В этом году в проекте «Arctic schools» победили 11 общеобразовательных учреждений и 10 дошкольных, – рассказал глава администрации Мурманска. – Это на 7 учебных заведений больше, чем в прошлом. Наращиваем темпы. Как сообщает администрация города Мурманска, в школах в рамках программы «Тёплое окно» производится установка новых окон. В 10 общеобразовательных учреждениях – комплексная замена, в 12 школах – частичная. Кроме того, во всех отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений уже установлены

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23230&page=1