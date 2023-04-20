Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с мурманчанами, проживающими в мкр. Росляково

Общению предшествовал традиционный объезд по объектам, которые отремонтированы в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Юрий Сердечкин оценил качество выполненных работ по ремонту дороги и установке наружного освещения по улице Школьная, проведенных в предыдущие годы.

Также глава администрации осмотрел площадки, где планируется установка детских игровых комплексов. Это территории, которые весной выбрали мурманчане в рамках голосования на портале «Наш Север». В Росляково это четыре площадки на ул. Молодежная, 17, ул. Школьная, 17, Североморское шоссе, 12, Североморское шоссе, 18.

Как сообщает администрация города Мурманска, на все вопросы, поступившие в ходе сегодняшнего мероприятия, будут даны ответы. Также мурманчане могут обратиться в администрацию города Мурманска онлайн: через официальную группу «ВК»: https://vk.com/citymurmanskru или интернет-приемную: https://www.citymurmansk.ru/obratnaya_svyaz.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24842&page=1