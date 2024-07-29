В Мурманске каждую неделю проводятся встречи с жителями в трех округах города. Северяне задают вопросы, делятся своими проблемами и предлагают инициативы.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с жителями домов на улице Капитана Орликовой.

«Недавно здесь, в районе дома №26, установили детскую площадку, теперь благоустройство просят расширить. Комитет по развитию городского хозяйства проработает этот вопрос», — отметил Юрий Сердечкин.

Он также подчеркнул, что проезжая часть во дворе требует асфальтирования. Часть территории в прошлом году перешла в ведение УДХ: её учреждение отремонтирует своими силами. Для того, чтобы привести в порядок оставшийся участок, местные жители собрали подписи и подали заявку на участие в проекте «Инициативы двора», старт которому дал губернатор Андрей Чибис.

Вопросы содержания дворов подняли на встрече, которая прошла по проспекту Кирова, 53. С жителями дома пообщалась глава Октябрьского округа Елена Ширшова. Собравшиеся пожаловались на отсутствие асфальтобетонного покрытия в дворовом проезде вдоль дома.

Заместитель главы Ленинского округа Павел Саенко и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева пообщались с жителями дома №15 по улице Аскольдовцев. Мурманчане попросили установить скамейку у подъезда №4, провести ремонт асфальтового покрытия дворового проезда, произвести уборку со стороны главного фасада дома №23/35 и дворового проезда дома №15 по улице Аскольдовцев, отремонтировать лестницу, расположенную вдоль дома.

Северяне попросили произвести скос травы и очистить территорию дома №15 по улице Аскольдовцев от мусора.

Обращение отработано — траву скосили, мусор и смёт убрали.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28174&page=1