Глава администрации городского поселения Зеленоборский привлечён к административной ответственности за нарушение порядка заключения контракта

Прокуратура города Кандалакши Мурманской области провела проверку исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский.

В ходе мониторинга сайта закупок прокуратурой города установлено, что муниципальный контракт от 14.06.2019 на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирных домов заключён на иных условиях, чем было предусмотрено аукционной документацией, и в контракте срок строительства необоснованно увеличен на 6 месяцев.

Прокуратурой города в отношении представителя заказчика – главы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка заключения контракта)

Постановлением УФАС по Мурманской области от 19.03.2020 по постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.