Глава администрации Кировска Юрий Кузин выступил с докладом о развитии туризма в промышленных городах на крупнейшем форуме в Санкт-Петербурге «Российский промышленник»

«Сегодня участвую в XXVI Международном форуме «Российский промышленник». Это крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге», - написал на vk.com/tvoy_kirovsk глава администрации Кировска Юрий Кузин:

- На панельной сессии «Устойчивое развитие территорий присутствия промышленных компаний через социальные, экологические проекты и промышленный туризм» рассказал на примере города Кировска, как туризм в моногородах может стать эффективным инструментом развития экономики небольшого города и даже целого региона. В Кировске за последние два года успешно реализованы совместные инфраструктурные проекты с участием федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также средств компании «ФосАгро». На горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» введена в эксплуатацию современная система искусственного оснежения, построен панорамный высокогорный ресторан. Важный объект для города – это спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Она стала одним из 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, созданных по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

Такое поступательное движение вперёд стало возможным благодаря вкладу развитие территории компании «ФосАгро», участию регионального правительства и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а также федеральных институтов развития.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239716%2Fwall-148376343_59767