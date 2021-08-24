Глава администрации Кольского района доложил Андрею Чибису о ходе работ в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Андрея Чибиса с докладом выступил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Александр Лихолат поблагодарил организаторов VI международного арктического фестиваля «Териберка». По словам главы районной администрации, все гости отметили высокий уровень организации, чистоту и порядок, работу волонтерского корпуса и предпринятые меры безопасности, в том числе энергетической. Александр Лихолат также отметил, что местные жители позитивно относятся к фестивалю, благодаря которому появляются новые направления развития для сельского поселения.

Также в ходе доклада глава администрации Кольского района отчитался о ходе выполнения мероприятий в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, на ее выполнение в Кольском районе из регионального бюджета было выделено 73 млн рублей, еще порядка 20 млн рублей – средства районного бюджета. На сегодняшний день из 17 запланированных дворовых территорий на 100% выполнены работы на 14. На этой неделе будут завершены остальные.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дополнительно около 5 млн рублей было выделено из местных бюджетов на ремонт еще пяти не вошедших в программу дворовых территорий – двух в Териберке, в Причальном, Туломе и Коле.