Глава администрации Мурманска Евгений Никора провел онлайн-встречу с мурманчанами

Ямы во дворах, безнадзорные животные, проблемы жилищно-коммунального хозяйства – основные темы диалога с жителями областного центра.

– Что касается бездомных собак, то очень важно соблюсти баланс между безопасностью горожан и гуманным отношением к животным. Для того чтобы все были довольны, конечно, нужно вносить изменения, в том числе в федеральное законодательство, – отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора. – Что касается темы ЖКХ и ремонтов, то многие проблемные участки подпадают в план реализации программы «Наш Мурманск». Спасибо губернатору Мурманской области, помощь которого позволила добавить адреса для реконструкции и расширить территорию благоустройства заполярной столицы.

Прямая трансляция проходила вчера в официальном аккаунте Евгения Никоры в «Инстаграм» и на официальной странице администрации города Мурманска «ВКонтакте».