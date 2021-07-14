Глава администрации Мурманска продолжает проводить проерки состояния детских садов города

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора 13 июля проверил состояние одного из зданий детского сада №83, которое располагается на улице Советской, 23. Наряду с окнами и фасадом дошкольного учреждения особое внимание было уделено дворовой территории.

– Состояние фасада оставляет желать лучшего. Так быть не должно, – рассказал Евгений Никора. – Мы постараемся включить необходимые ремонтные работы в бюджет следующего года. Есть вопросы и по прилегающей территории: её тоже необходимо привести в порядок. Что касается организации внутренних пространств детского сада, то тут всё гораздо лучше. Сотрудникам нравятся условия труда, и они получают удовольствие от своей работы. А это значит, что дети, посещающие учреждение, в надежных руках.

Детский сад №83 осуществляет образовательную деятельность в двух корпусах, располагающихся по улицам Советская, 23 и Фрунзе, 44. В настоящее время здесь функционируют 12 групп для 220 воспитанников, в том числе три группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.

Ранее в рамках программы «Тёплое окно» в учреждении были выполнены работы по комплексной замене оконных блоков, а также монтаж системы видеонаблюдения. Кроме того, в здании на улице Советской, 23 в соответствии с мероприятиями муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования на 2018-2024 годы» отремонтирована кровля и помещения раздевалок.