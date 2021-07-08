Глава администрации Мурманска продолжает традиционные объезды по дошкольным учреждениям

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил детский сад №13 и пообщался с работниками учреждения. Детский сад расположен в двух зданиях: на улице Генералова, 3/20 и улице Фрунзе, 11.

Темами обсуждения стали запланированные ремонтные работы и подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году.

– Я продолжаю свои традиционные объезды по дошкольным учреждениям, – рассказал Евгений Никора. – В этом детском саду очень сплочённый коллектив. Мы обсудили необходимость обновления забора вокруг корпуса на улице Фрунзе, 11. Могу с уверенностью сказать, что замена периметрального ограждения запланирована на 2022 год.

Второй корпус, на улице Генералова, 3/20, располагается в жилом доме. Глава администрации отметил, что будет решена задача по переводу детей в приспособленные помещения за счёт имеющихся садов или за счёт строительства новых зданий.

– Также от сотрудников прозвучали вопросы, касающиеся благоустройству дворовых территорий рядом с дошкольными учреждениями, – добавил Евгений Никора. – Это говорит о том, что необходимо продолжать программу «Формирование комфортной городской среды» и после 2024 года. Помимо этой программы есть стратегия «На Севере - жить.2030». За счёт дополнительных мероприятий, разработанных правительством региона, у нас стало больше возможностей по благоустройству городских территорий.