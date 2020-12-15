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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 17:30

Глава администрации проверил итоги ремонта пешеходной связи по улице Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущей»

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатом Cовета депутатов Ириной Усковой проверили итоги ремонта пешеходной связи около домов №№ 46/2, 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущей» и к конечной остановке автобусного маршрута №18. Здесь появилось пять новых лестниц, установлено новое освещение, отремонтированы тротуары и расширена проезжая часть.

– Самое главное – это положительные отклики мурманчан, – рассказывает Евгений Никора. – Работы еще не были закончены, а их уже оценили жители близлежащих домов, прежде всего представители старшего поколения. Мы приняли этот объект, результат качественный. Для меня важно, что мурманчане до конца года получили новую пешеходную связь в таком замечательном, популярном для наших жителей месте.

– Здесь расположен памятник «Ждущей» и отсюда открывается шикарный вид на Кольский залив, – говорит депутат Совета депутатов Ирина Ускова. – Посмотреть на все это приходит много мурманчан. Благодаря новым лестницам ходить стало гораздо удобнее. Ещё важно, что оградили тротуары от дороги. Теперь тут не только красиво, но и безопасно.  

Напомним, в начале декабря в областном центре была реконструирована еще одна пешеходная связь с устройством лестницы от дома №6 корп. 1 до дома №8 по улице Олега Кошевого.

Всего в Мурманске около 280 лестниц, общей площадью более 23 тысяч кв. метров.

 

 

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