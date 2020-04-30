Глава флотской столицы накануне майских праздников вручил ключи от квартиры жительнице Североморска

Новоселье в майские праздники ждёт жительницу Североморска – Викторию Лемякину. Однокомнатная квартира на улице Гаджиева – долгожданная! Ключи от неё Виктория Юрьевна ждала только после майских праздников, но в администрации города решили сделать сюрприз.

- Большое спасибо Североморску, главе города. Квартира хорошая, ремонт хороший. Мне всё очень нравится, эмоции переполняют, - поделилась впечатлениями Виктория Лемякина.

- Я с особым удовольствием вручаю ключи от квартиры, которая поможет улучшить жилищные условия североморской семьи. В «социальной» очереди люди стояли с 2017 года и, конечно, мы учитывали этот факт, когда принимали решение о распределении жилья. Спасибо хочу также сказать заказчику – Городскому центру ЖКХ, подрядчику – компании «Инвест ЖКХ». Ремонт здесь, действительно, хорошего качества, недостатков нет, - добавил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

В ремонт работники подрядной организации вложили не только профессиональный опыт, но и душу. За две недели из заброшенной квартиры сделали комфортное для проживания помещение. Учитывая пожелания жительницы города, обои были подобраны в светлых тонах.

- В рамках муниципального контракта мы делали косметический ремонт. Специалисты у нас хорошие, подошли неформально к работе – установили светильники, а окна и потолок оформили фактурной штукатуркой. Это личная инициатива наших сотрудников. На стоимости ремонта это никак не отразилось, а такое отношение к работе, конечно, приветствуется. И человек, который будет здесь жить, остался доволен – это главное, - рассказал директор компании «Инвест ЖКХ» Богдан Харченко.

Как отметила начальник отдела по распределению жилой площади и переселению администрации муниципалитета Елена Николаенко, на 1 января 2020 года в очереди на получения жилья по договорам социального найма числилось 110 человек. Уже к апрелю эта цифра стала меньше - 16,5 процентов очередников получили «социальное» жильё.

- Руководство города уделяет большое внимание этому вопросу. Квартиры бывают в разном состоянии, на их ремонт выделяются деньги из местного бюджета. В прошлом году в ЗАТО квартирами обеспечили 60 процентов североморцев, стоящих в очереди на получение социального жилья. В этом году мы рассчитываем, что новосёлов будет не меньше. В городе есть возможность решать жилищный вопрос, - рассказала Елена Николаенко.