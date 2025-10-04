Глава флотской столицы провёл встречу с представителями североморского бизнес-сообщества

Когда цель общая - развитие муниципалитета, его инфраструктуры, рынка, сферы досуга, - диалог получается продуктивным.

«Североморский союз предпринимателей переживает новый этап в своей истории: значительно обновился состав, появились свежие идеи, - отметил глава муниципалитета. - Очень рассчитываю на активное участие предпринимателей в общественной жизни нашего ЗАТО».

Как прозвучало во время встречи, администрация ЗАТО г. Североморск готова к обсуждению предложений предпринимательского сообщества и гарантирует предоставление всех возможных мер поддержки. И в первую очередь это касается тех, кто делает в бизнесе первые шаги, занимается социально ориентированным предпринимательством и готов вложиться в восстановление муниципальных помещений.

«Осенью объявим конкурс на предоставление грантов в размере 500 тысяч рублей для начинающих предпринимателей. Готовится к запуску программа «Аренда за рубль», дающая право на снижение арендной платы до 1 рубля после выполнения обязательств по капитальным работам с правом последующего выкупа», - сообщил Владимир Евменьков.

Напомним, что в ЗАТО действуют Совет по вопросам малого и среднего предпринимательства и Совет по инвестиционной деятельности. В структуре администрации есть отдел экономического развития, а также работает инвестиционный уполномоченный.

