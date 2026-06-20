Глава флотской столицы проверил ход ремонтных работ в Североморске-3 и ответил на вопросы жителей посёлка

В гарнизоне ЗАТО г. Североморск в активной фазе летняя ремонтная кампания, которая ведётся по народной программе «На Севере – жить!».

Так, в школе №8 посёлка кипит работа по переоборудованию обычного учебного кабинета в современное образовательное пространство «Горняк будущего» для углубленного изучения математики и профориентационного знакомства с горнодобывающей отраслью региона. Такую возможность обеспечила победа в конкурсном проекте «Арктическая школа».

Проезды на ул. Т. Апакидзе, 3 и ул. Героев-Североморцев, 6 и 7, благодаря активности местных жителей, принимавших участие в рейтинговом голосовании, обновлены по губернаторской программе ямочного ремонта. К слову, общаясь с жителями, глава муниципалитета ответил на волнующие многих вопросы:

- Да, укладка бордюрного камня в рамках ямочного ремонта не предусмотрена, а гарантия на асфальт действует три года, - уточнил Владимир Евменьков.

По программе «На Севере – твой проект» в Североморске-3 началась подготовка территории под строительство спортивной площадки с беговой дорожкой.

- Важная составляющая таких выездов – общение с жителями, - отметил глава муниципалитета. - Именно в открытом диалоге становится очевидным, где мы сработали хорошо, а где стоит приложить больше усилий. Благодарю всех, кто включился в беседу. Все проблемные моменты взял на карандаш и отдал коллегам в работу. Спасибо за деятельное участие в судьбе посёлка!

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19809-glava-zato-vladimir-evmenkov-proveril-hod-remontnyh-rabot-v-severomorske-3-i-otvetil-na-voprosy-zhiteley/#news-gal-11