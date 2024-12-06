Глава Фонда капитального ремонта Мурманской области приняла участие в обсуждении повышения эффективности региональных программ на Всероссийском форуме

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский форум капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда и IX Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В мероприятии приняла участие генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На протяжении двух дней участники в формате круглых столов обсуждали повышение эффективности региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, совершенствование деятельности органов государственного жилищного надзора и обеспечение качественной эксплуатации жилищного фонда.

«Как верно заметили на форуме, капремонт многоквартирных домов напрямую связан с качеством содержания жилых зданий и расселением из аварийного жилья. При безответственном отношении управляющих компаний и без качественного капитального ремонта аварийный жилой фонд будет продолжать увеличиваться. К счастью, в Мурманской области этому вопросу уделяется особое внимание. Только в этом году в рамках краткосрочной программы мы проводим работы в 302 многоквартирных домах Мурманской области», — прокомментировала Юлия Барсукова.

Кроме того, на форуме обсуждалась возможность региональным фондам капремонта и гражданам сдвигать сроки проведения работ, если насущная необходимость на данный момент отсутствует.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, ключевым событием форума стала пленарная сессия, в которой принял участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Как отметили в Минстрое РФ, все идеи, родившиеся в рамках двухдневного «живого» обсуждения, будут проанализированы, а наиболее эффективные планируется использовать для развития ЖКХ и улучшение качества жизни граждан России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/