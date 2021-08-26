Глава Фонда капремонта Мурманской области проверил дома, которые ремонтируются за счёт субсидии из бюджета региона

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов в ходе своего еженедельного объезда проверил ход работ в трёх многоквартирных домах, где капитальный ремонт крыш и фасадов выполняется за счёт субсидии из регионального бюджета. В частности, глава некоммерческой организации осмотрел дом №23/19 на улице Софьи Перовской, а также дома №37 и 39/1 на улице Шмидта в Мурманске.

«Эти три дома были включены комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов при Минстрое региона, поскольку по ним было много жалоб ещё в 2019 году. В связи с этим договоры на выполнение работ были заключены только 20 июля. Тем не менее, подрядчики по всем объектам активно взялись за привидение домов в порядок. Подчеркну, что за счёт средств областного бюджета здесь будут капитально отремонтированы и крыша, и фасад», – сказал Фёдор Денисов.

Во всех трех домах работы должны быть завершены до конца октября. Однако на Софьи Перовской, 23/19 подрядчик обещает справиться с поставленной задачей почти на месяц раньше.

«Вижу, что работы ведутся достаточно активно. На месте постоянно присутствует руководитель подрядной организации, контроль за ходом работ полноценный. Я думаю, что у подрядчика есть реальный шанс закончить работы на Софьи Перовской, 23/19 уже в сентябре», – отметил депутат Мурманской областной Думы Михаил Ильиных.