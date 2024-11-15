Глава города Апатиты и генеральный директор АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве, взаимодействии и сотрудничестве

Глава города Апатиты Николай Бова и генеральный директор АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (входит в Группу «Акрон») Евгений Созинов подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве, взаимодействии и сотрудничестве.

В рамках данного соглашения предприятие перечислит в бюджет города Апатиты 30 млн рублей.

«Это то, что позволит городу развиваться дальше. Каждый апатитчанин будет чувствовать, что рядом есть надёжный партнёр – промышленное предприятие, которое активно участвует в развитии города», – отметил Николай Бова.

Евгений Созинов подчеркнул, что благополучие сотрудников «СЗФК» – приоритет компании, и решение продлить партнёрство с Апатитами было принято именно в контексте создания комфортных условий в социальной сфере города.

Как сообщает администрация муниципального образования, в рамках партнёрства города с АО «СЗФК» в Апатитах реализуются социальные и инфраструктурные проекты, развиваются объекты спорта и образования.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/516187/#&gid=1&pid=2