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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 16:30

Глава города Апатиты Николай Бова доложил о результатах отработки замечаний по итогам выезда губернаторского контроля

Глава города Апатиты Николай Бова доложил вчера на оперативном совещании и.о. губернатора Оксане Демченко об устранении замечаний, выявленных по итогам выезда губернаторского контроля, который состоялся 13 ноября. 

Комиссия осмотрела в Апатитах более 50 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить», а также оценила состояние улично-дорожной сети, детских и спортивных площадок, общественных территорий. По итогам проверки было выявлено несколько недочётов. 

«На общественном пространстве между домами 8 и 12 по улице Жемчужной элементы деревянных конструкций и урна восстановлены. От остановочных комплексов и пешеходных переходов убран песок, для его дальнейшего хранения заказаны пластиковые контейнеры – мы планируем их установить не позднее 10 декабря. Спортивные площадки у школы №14 и в районе школы №15 восстановлены. К сожалению, не получится быстро вернуть на место качели в Старых Апатитах — мы неоднократно их ремонтировали, однако в результате эксплуатации не только детьми, но и взрослыми они вышли из строя и стали просто опасны для жизни и здоровья апатитчан. Следующий финансовый период начнём с закупки нового комплекса для этого пространства. Освещение территории осуществляется с основных опор освещения, а неработающий участок декоративной светодиодной ленты заменим сразу, как только найдём поставщика – перед Новым годом сделать это быстро достаточно проблемно», – отметил Николай Бова. 

Глава города Апатиты рассказал также и о ходе работ на общественном пространстве в районе дома №26 по улице Ферсмана: строительно-монтажные работы здесь полностью завершены в октябре, установка оставшихся малых архитектурных форм (парклетов, инфокиоска и скамеек) закончится до 15 декабря. Оборудование уже почти полностью доставлено в Апатиты. За срыв сроков исполнения муниципального контракта к ответственному подрядчику будут применены санкции в соответствии с действующим законодательством.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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