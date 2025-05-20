Глава города Апатиты Николай Бова доложил об отработке замечаний по итогам выезда «Губернаторского контроля»

19 мая в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава города Апатиты Николай Бова доложил губернатору Андрею Чибису об устранении замечаний, выявленных по итогам выезда «Губернаторского контроля».

Напомним, 6 мая в Апатитах проверили более 50 объектов, реализованных в рамках плана «На Севере – жить!», состояние общественных территорий и контейнерных площадок. Во дворе дома №13 на улице Ферсмана зафиксировали брошенные автомобили.

«Замечания, выявленные в ходе выезда, устранены, остальные объекты – на контроле Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля», – сказал Николай Бова.

Глава города Апатиты лично осмотрел общественные территории: все они приведены в порядок в соответствие с требованиями безопасности. Также отметил, что каждая пользуется популярностью у жителей и нуждается в дополнительном контроле содержания. Соответствующие поручения даны структурным подразделениям администрации города.

Отдельное внимание уделено общественной территории в районе дома №26 по улице Ферсмана. Замечания «Губернаторского контроля» здесь также устранены, по обращениям жителей работа продолжится в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

«Внимательно слежу за этим сам и в полной мере спрашиваю с ответственных», – прокомментировал Николай Бова.

Контроль над содержанием контейнерных площадок усилен. Ситуация с брошенными машинами остаётся в работе органов местного самоуправления, поиск владельцев продолжается, сообщает администрация города Апатиты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/