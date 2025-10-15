Глава города Апатиты Николай Бова доложил об устранении замечаний по итогам выезда группы «Губернаторский контроль»

На оперативном совещании 13 октября в правительстве Мурманской области глава города Апатиты Николай Бова доложил устранении замечаний, выявленных по итогам выезда группы «Губернаторский контроль».

Напомним, что 1 октября «Губернаторский контроль» в Апатитах проверил состояние объектов, реализованных в рамках плана «На Севере – жить!», а также общественных территорий. Как отметил Николай Бова, администрация города провела комплексную работу по устранению нарушений: объекты улично-дорожной сети и контейнерные площадки, на которых были зафиксированы факты ненадлежащего содержания, полностью приведены в порядок.

На улицах Северная, Победы, Фестивальная, Жемчужная, Ленина и Ферсмана убраны смёт и песок. Контейнерные площадки возле домов №№22 и 25 по улице Северная, возле дома №11 по улице Космонавтов и возле дома №48 по улице Ферсмана очищены от бытового и крупногабаритного мусора и приведены в надлежащее санитарное состояние.

Подрядной организации, осуществлявшей установку универсальной спортивной площадки во дворе дома №17 по улице Ферсмана, направлено официальное письмо о выполнении ремонтных работ на повреждённом ограждении по гарантии. Срок завершения — 13 ноября 2025 года.

«К сожалению, причиной такого состояния площадки стало отношение жителей близлежащих домов. Мы справимся с последствиями за счёт подрядчика или силами муниципалитета, однако хочу обратить внимание апатитчан на то, что такая ситуация складывается не впервые – в прошлом году аналогичные повреждения неоднократно фиксировались на универсальной спортивной площадке на стадионе школы №14. Прошу бережнее относиться к объектам, которые мы устанавливаем или ремонтируем в городе – это наша с вами общая ответственность», – отметил глава города Апатиты.

В рамках работы над замечаниями «Губернаторского контроля» также восстановлена работа уличного освещения по адресам: ул. Ферсмана, 28, ул. Московская, 9, ул. Бредова, 29. Причины нарушений устранены. На ул. Зиновьева работы продолжаются.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555137/#&gid=1&pid=1