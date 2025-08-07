Глава города Апатиты Николай Бова встретился со студентами, работавшими на городских объектах в июне и июле

Надо отметить, что участники отряда успели сделать многое и без преуменьшения исполнили давние желания апатитчан: покрасили заборы, вазоны для цветов, скамейки и урны по всему городу, помыли остановки общественного транспорта.

«Впереди у каждого дальнейшая учёба и серьёзная, взрослая профессия. Но то, что вы сделали сегодня, не менее важно и останется в памяти навсегда. Удачи и спасибо от всего сердца!», — обратился Николай Бова к ребятам на своей странице.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, всего по проекту «Работа рядом» в Апатитах работает почти 1000 человек. Подавляющее большинство из них – подростки, требования к их труду не позволяют выполнять те работы, что достались студентам старше 18 лет.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/529655/#&gid=1&pid=1