Глава города Мурманска Иван Лебедев темпы и качество ремонтных работ на двух ключевых объектах дорожной кампании-2026

Первый объект — участок по улице Домостроительной. Здесь будет заменено 25,6 тысячи кв. метров дорожного полотна и обновлено 5,2 тысячи кв. метров тротуаров.

Демонтаж уже полностью завершён, практически смонтирован новый бортовой камень, выполнено фрезерование проезжей части. Готовность объекта превышает 50 %.

На участке проезда Ивана Халатина предусмотрена замена более 2,5 тысячи кв. метров покрытия проезжей части и обновление тротуаров площадью 587,5 кв. метров. На сегодняшний день ведутся демонтажные работы и установка бортового камня.

«В Мурманске в этом сезоне ведётся ремонт 38 объектов. Коллеги держат темпы, сложности решаем в рабочем порядке. Важны все дороги, особенно с высокой пропускной способностью и в густонаселённых районах. Качество и соблюдение сроков — главные приоритеты», — прокомментировал Иван Лебедев.

Участники проверки отметили значимость обновления городской инфраструктуры для комфорта мурманчан: «Видим, что работы идут активно, особенно на Домостроительной — там высокая степень готовности. Будем держать ситуацию на контроле до полного завершения».

Всего в текущем году к 110-летию Мурманска планируется обновить 38 объектов улично-дорожной сети. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «На Севере — жить!» за счёт средств областного дорожного фонда.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32764&page=1